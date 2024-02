Mali | liberati i tre italiani sequestrati nel 2022 | oggi il rientro a Roma

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tre cittadinisono statiquesta notte in. Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone erano statiil 19 maggio delnella loro abitazione alla periferia della città di Koutiala, a sud est della capitale del, Bamako, dove vivevano da diversi anni. L’annuncio della liberazione dei trearriva attraverso una nota di Palazzo Chigi. Il sequestro era avvenuto in un’area in cui è forte la presenza di miliziani jihadisti, come sottolinea sempre Palazzo Chigi. Il rapimento e la liberazione di tre cittadiniinIl rapimento era stato portato avanti da una fazione jihadista riconducibile al JNIM, Gruppo di supporto per l’Islam e i musulmani, ...