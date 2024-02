Mali | liberati i 3 ostaggi italiani prigionieri dal 2022

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nella notte è giunta la lieta notizia del rilascio di Rocco Langone, sua moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone, tre cittadiniche erano stati sequestrati il 19 maggionella loro abitazione alla periferia della città di Koutiala, situata a sud-est della capitale del, Bamako. Il sequestro era avvenuto in un’area fortemente influenzata dalla presenza di miliziani jihadisti, ed è stato addebitato a una fazione jihadista affiliata al JNIM (Gruppo di supporto per l’Islam e i musulmani), un’organizzazione associata ad al-Qa’ida e attiva in gran parte dell’Africa Occidentale. La famiglia Langone, residente a Koutiala da diversi anni e appartenente alla comunità dei Testimoni di Geova, è stata liberata dopo un periodo di prigionia, grazie all’intensa attività di intelligence coordinata dall’Agenzia ...