Mali | liberati e riportati in Italia i tre famigliari rapiti dagli jihadisti nel 2022 Tajani | «Stanno bene | grande lavoro dell’intelligence» – Il video

Sono stati liberati tre cittadini italiani rapiti in Mali il 19 maggio 2022. A comunicarlo è Palazzo Chigi, che scrive in un nota: «Questa notte sono stati ... (open.online)

La bozza di proposta inviata da Israele a Hamas nella trattativa in corso riguarda una tregua di 40 giorni e lo scambio di prigionieri e ostaggi in rapporto di ... (ilsole24ore)

Mali, liberati tre italiani in ostaggio dal 2022: la famiglia Langone atterrata a Ciampino: Tre cittadini italiani, sotto sequestro in Mali da quasi due anni, sono stati liberati nelle prime ore di martedì e sono già rientrati in Italia, in buone condizioni di salute. Lo rende noto Palazzo ...it.euronews

Mali: liberati tre cittadini italiani, attesi oggi a Ciampino | Rivista Africa: Con i tre ostaggi italiani, rapiti nel 2022 e liberati oggi – Rocco Langone ... Maria Donata Caivano e il loro figlio Giovanni, rapiti in Mali il 19 maggio 2022. L’operazione di liberazione e ...informazione

Guerra ultime notizie. Arrivati a Roma gli italiani liberati in Mali. Ue: nella Striscia 30mila morti, cessate il fuoco o saranno 60mila: “Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, precisando che lo stop fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate il fuoco in fase ...ilsole24ore