Mali: Gasparri, ‘un nuovo successo per l’Italia’: Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “La liberazione della famiglia italiana rapita da una fazione jihadista a Mali ci riempie di gioia ... Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.ilsannioquotidiano

Mali: Donzelli, ‘liberazione ostaggi risultato tutt’altro che scontato’: Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivani e il loro figlio Giovanni, i nostri connazionali sequestrati in Mali da una fazione jihadista nel maggio 2022, sono ...ilsannioquotidiano

Elezioni Regionali in Sardegna 2024, i risultati in diretta | Todde avanti nelle città su Truzzu. Gasparri: «La situazione non mi pare positiva»: Ore 12:32 - Gasparri: «Situazione non positiva ... da una sconfitta Più complessa la situazione di Matteo Salvini. Le cose gli stanno andando male negli ultimi tempi, con la Meloni che lo bullizza e i ...corriere