(Di martedì 27 febbraio 2024) L’azienda resta operativa e si dichiara estranea ai fatti in piena collaborazione con l’autorità giudiziaria Bari, 27/02/2024 - In relazione alla notizia riportata dagli organi di stampa circa l’esecuzione di unai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, si precisa che dettomira alladellaAutomotive S.p.A. e

Non solo gli arresti di Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale della Puglia, e della moglie Maria Carmen Lorusso, consigliera comunale di Bari , nonché del ... (noinotizie)

(Adnkronos) - L'azienda resta operativa e si dichiara estranea ai fatti in piena collaborazione con l'autorità giudiziaria Bari, 27/02/2024 - In relazione ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) - L'azienda resta operativa e si dichiara estranea ai fatti in piena collaborazione con l'autorità giudiziaria Bari, 27/02/2024 - In relazione ... (liberoquotidiano)

Maldarizzi: “Non siamo indagati. Il provvedimento tutela la società”: 34 del d.lgs. n. 159/2011, si precisa che detto provvedimento mira alla tutela della Società Maldarizzi Automotive S.p.A. e della sua Governance, le quali non risultano essere indagate. Vale, infatti, ...adnkronos

Yves Saint Laurent a Bari: negozio in via Sparano al posto di Cima a pochi metri da Luis Vuitton: Bari Repubblica 26-02-2024 20:30 CRONACA Bari, inchiesta mafia: Amtab e Maldarizzi automotive Spa, amministrazione giudiziaria. Anche due società di calcio coinvolte Non solo gli arresti dell'ex ...virgilio

La Maldarizzi in amministrazione giudiziaria. La società: "Noi non indagati. L'azienda è operativa": 34 del d.lgs. n. 159/2011, si precisa che deto provvedimento mira alla tutela della Società Maldarizzi Automotive S.p.A. e della sua Governance, le quali non risultano essere indagate.Vale, infatti, ...baritoday