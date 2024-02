Malattie mentali | 9 milioni i cittadini che ne soffrono nel nostro Paese Al via il progetto per ridisegnare i luoghi di cura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) - Parte da Milano ilnazionale “Coloriamo idella salute mentale”, promosso da Lundbeck Italia e dedicato alle persone, per rendere più funzionali e accoglienti i Centri di Salute Mentale Stigma, pregiudizi e sottodiagnosi tengono ancora troppi pazienti lontani dalle strutture di. Nel CPS-4 del capoluogo lombardo la sala d'attesa e quella riabilitativa cambiano aspetto. Oltre a nuovi arredi e mobili, in entrambe le stanze sono installate alcune opere del concorso “People In Mind”. “Così è possibile svolgere attività in un ambiente confortevole e funzionale, pensato e disegnato per le persone che lo vivono” Milano, 27 febbraio 2024 – Depressione, ansia, schizofrenia, disturbo bipolare, dipendenze da sostanze sono alcune delle principali patologie psichiatriche. In Italia, i...