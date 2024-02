Macron non esclude l’invio di truppe in Ucraina | coro di no

Il presidente francese Emanuel Macron non esclude un invio di truppe occidentali in futuro in Ucraina . «Oggi non c’è un consenso per inviare in maniera ... (linkiesta)

Tusk non rompe con Orbán: Visegrad monta sui trattori, contro Kiev: Macron ha confermato che l’argomento è stato trattato a Parigi, ma ha anche sottolineato che ancora non c’è il consenso necessario. Se l’Alleanza Atlantica manda truppe in Ucraina il conflitto diventa ...huffingtonpost

Tajani, no all'invio di truppe italiane in Ucraina: Il ministro degli Esteri boccia la proposta di Emmanuel Macron e anche Ue, Nato, Usa , Regno Unito e Germania si dichiarano contrari. Il Cremlino avverte: guerra inevitabile se l'occidente manderà sol ...italiaoggi

"No italiano a truppe Nato in Ucraina". E alla fine Macron resta isolato: L’ipotesi sollevata dal presidente Emmanuel Macron sull’invio di truppe Nato in Ucraina non ha incontrato il favore di molti membri dell’Alleanza. La Polonia è l’unica che si è detta aperta alla ...ilgiornale