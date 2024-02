Macron espelle l’imam in dodici ore Il resto d’Europa dorme sonni multiculti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Inore la Francia ha deportato un imam, Mahjoub Mahjoubi, che ha vissuto in Francia dal 1986 e ha avuto cinque figli. Lo ha messo su un aereo per la natia Tunisia, poco dopo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti