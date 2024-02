Macron divide Nato e Ue sull’invio di truppe in Ucraina Usa e Stoltenberg contrari Chigi | “Ipotesi non contemplata”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una sola frase di Emmanuelnel corso del vertice di Parigi, quello che qualcuno ha ribattezzato il contro-G7, sulla guerra inè riuscita a spaccare in due l’Europa e la. Nel suo intervento, alla presenza dei leader dell’Alleanza e di Volodymyr Zelensky, in collegamento da Kiev, il presidente francese ha detto che non esiste al momento un accordo in questo senso, ma che un intervento di terra delledel Patto Atlantico non può essere escluso. Parole che hanno provocato in alcuni Paesi, come la Slovacchia, reazioni tiepide. Robert Fico, pur escludendo un coinvolgimento del suo Paese, ha infatti detto che altri stanno valutando se concludere accordi bilaterali per inviare. Dall’altra parte c’è invece la ferma opposizione di Paesi come Stati Uniti, Germania e anche Italia, ...

