Mace | Salmo e centomilacarie | fuori il singolo Non mi riconosco e il video

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024)ildi Non mi, il nuovodiconildi Non mi, il nuovodicon, disponibile da venerdì 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. Nel, scritto e diretto da Ludovico Di Martino per una produzione BOROTALCO.TV, il momento di preparazione alla guerra di alcuni bambini soldato è un mezzo per raccontare l’estremo della lotta interiore che ciascuno di noi deve affrontare, sottolineando come a volte non si ha davvero scelta, solo perché si è nati nel posto e nel momento ...