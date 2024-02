LVMH sbarca nel cinema con “22 Montaigne Entertainment” | dopo la conquista del lusso | ora Arnault punta a Hollywood

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Anche la famigliasi dà al. Il colosso mondiale della moda di, Louis Vuitton Moet Hennessy (), ha annunciato che si espanderà anche nell’ambito della creazione, produzione e distribuzione su progettitografici e tv grazie ad una nuova società, fondata per l’occasione, la 22Enterteinment. La società che prende il nome dall’indirizzo del quartier generalea Parigi, esplorerà le opportunità nel settoree televisione per i marchi diDior, Tiffany&co. e per tutti gli oltre settanta marchi del portfolio aziendale che spaziano dal fashion agli alcolici. Sono diversi i successi recenti di diverse serie legate al mondo della moda – Balenciaga e Dior – nonché la presenza oramai ...