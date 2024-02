L’uso pratico del defibrillatore Due giorni di formazione al Circolo tennis di Villanova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) EMPOLI Empoli, città cardio protetta. Per ogni nuovo dispositivo donato e poi installato, c’è bisogno di "risorse umane" che sappiano come intervenire in caso di necessità. Se i defibrillatori infatti sono importanti, saperli usare lo è anche di più. Lo sanno bene aldidove il 15 gennaio scorso l’intervento tempestivo dei compagni di gioco e dello staff, hanno salvato la vita in extremis ad un 59enne in arresto cardiaco. Accasciatosi sul pavimento dello spogliatoio prima di andare a fare la doccia dopo la consueta partita tra amici, l’uomo è crollato a terra all’improvviso, smettendo di respirare. Un malore che poteva essere fatale, un dramma a lieto fine grazie al lavoro di squadra, al coraggio e alla preparazione dei soci del. L’utilizzo del...