Lotteria | l’incubo si è avverato | vincita milionaria non riscossa

(Di martedì 27 febbraio 2024)si èche non è stata. Ecco quello e dove è successo. La storia incredibile Non sappiamo il motivo. Magari è successo qualcosa di irrimediabile e nessuno sapeva cosa la sorte gli aveva regalato. Di certo rimane il fatto, che è lì, autentico, e su questo non si può discutere. Uno degli incubi peggiori per chi decide di giocare e soprattutto vince, quello di perdere il biglietto e quindi non poter riscuotere la somma arrivata dal cielo. Ma qui andiamo oltre, perché la, enorme, non è stata mai. Non ha riscosso laalla(AnsaFoto) – Ilveggente.itCapita, ovviamente: è successo pure con laItalia diversi anni fa ...