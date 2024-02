“Lotta per la vita” Calcio sotto choc | il campione ricoverato d’urgenza in terapia intensiva

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il mondo delprega per il. Colpito da un malore improvviso in casa è stato portatoin ospedale. Le condizioni del 28enne calciatore sarebbero gravi, non respira autonomamente ed è attaccato ad un respiratore. Il collasso sembra avvenuto per non meglio specificati problemi cerebrali. Ad annunciarlo è il suo club. “Alla luce delle crescenti voci e speculazioni che circolano sul motivo dell’assenza del calciatore nell’ultimo periodo, siamo costretti a fare questo annuncio al pubblico. >>“È morto all’improvviso”. Eleonora Daniele sconvolta dal lutto: era con lei fino a pochi giorni fa. “Perdiamo una persona straordinaria” “Il 28enne nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all’ospedale universitario di Aarhus, dove è stato ...