Lotta master Evangelisti e Zappalà | tre scudetti per il Cab

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di successi per il Club Atletico Bologna che, a Ostia, conquista tre titoli italianinella specialità della. Claudio, 60 anni, presidente della Consulta dello Sport, dà spettacolo nella sua categoria. E dopo aver vinto il primi titolo, un anno fa, nella categoria 78 chili, classe E, si ripete nellagreco-romana, conquistando pure la medaglia di bronzo nellalibera. Meglio di lui Alessandro, 52 anni, che si impone sia nella greco-romana che in quella libera. Con questi risultati,potrà volare ai mondiali diveterani, in programma l’8 ottobre a Porec, in Croazia. Soddisfatto il presidente del Cab, Paolo Landuzzi e il nuovo allenatore diRoberto Marchesini.

