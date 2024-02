Lotito e Galliani presentano emendamento su stop a ingresso tifosi nel cda delle società sportive

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) La norma che prevede l’ditramite un consultivo ad hoc all’interno dei cda edirigenze, approvata nel 2019 ma con slittamento continuo dell’entrata in vigore, potrebbe non vedere mai la luce. E’ infatti stato presentato unal decreto Olimpiadi da parte di Claudioe Adriano, senatori di Forza Italia nonché presidente e amministratore delegato rispettivamente di Lazio e Monza, che chiede loalla creazione di un organo che esprima la presenza di supporter abbonati alleall’internogovernance di queste ultime. La norma sarebbe dovuta entrare in vigore, salvo ulteriori ...