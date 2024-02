Lollobrigida | “In Sardegna abbiamo perso | ma la coalizione conferma l’andamento positivo Truzzu non è stato sufficientemente apprezzato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) “di 1500 voti in, questo è un fatto rilevante. Ma c’è un altro fatto: 16 mesi fa inil centrodestra aveva ottenuto il 40% dei consensi, mentre ieri come liste siamo arrivati al 48,8%. Invece il cosiddetto campo largo, si ferma più o meno al 42,6%. Il giudizio politico sulle coalizioniun andamentoper le coalizioni. Quanto ai candidati governatori, evidentemente la candidata Todde è stata più attrattiva degli altri candidati”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, a margine della conferenza stampa “Relazione sull’attività dell’Agrifish e iniziative del Masaf per il mondo agricolo e della pesca” tenutasi presso il ministero. “Non bisogna sottovalutare la capacità di ...