L’odio di Khameini contro Israele nel silenzio dei media italiani Scrive Mayer

(Di martedì 27 febbraio 2024) Da giorni cerco di scoprire senza successo perché nessun giornalista italiano legge il Tehran Times. Me lo chiedo perché nessun mezzo di informazione (né le televisioni né i giornali né i social) ha riportato le ultime dichiarazioni pronunciate giovedì scorso dalla Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali, in occasione della 40ª edizione della tradizionale competizione sulla interpretazione coranica. L’ayatollah ha definito lo Stato di“un cancro da estirpare” auspicando per l’ennesima volta la sua distruzione, ha ribadito il massimo sostegno dell’Iran ai barbari miliziani delle brigate Al Quassam di Hamas a Gaza e, last but not least, ha duramente redarguito i Paesi islamici che non hanno tagliato tutti i canali con. A pochi giorni dalle elezioni (farsa) per il Parlamento, le ...