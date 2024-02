Lo US Army cancella l’elicottero per la ricognizione armata Le incognite

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’annuncio dell’8 febbraio dellazione da parte dello USdel programma di sviluppo per un nuovo elicottero militare ha destato qualche perplessità, non solo tra gli operatori americani, ma nei ministeri della Difesa e nelle relative industrie in Europa. Non è certo la prima volta che gli americani spendono miliardi di dollari su programmi che poino, ma in questo caso sono addirittura recidivi. Un programma analogo, il RAH-60 Comanche, per un elicottero con la stessa missione, è già statoto quasi vent’anni fa e per lo stesso motivo dichiarato allora: la missione si può fare con i droni, senza rischiare la vita degli equipaggi – Ucraina docet. Allora gli Stati Uniti erano appena sbarcati in Iraq e anche allora i droni erano la motivazione. Il programma FARA (Fast Attack and Reconnaissance ...