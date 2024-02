Lo chef dei vip e dei politici lascia il Bristol Palace di Parigi Nell' albergo fece costruire un mulino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo 25 anni di collaborazione Éric Frechon lascierà dal 15 aprile le cucine di LeParis: un legame che sembrava indissolubile e che ha segnato la storia della gastronomiana (e non solo) issando il celebredi rue du Faubourg Saint Honoré ai vertici delle guide gastronomiche. Premiato con Tre Stelle Michelin da 15 anni, Éric Frechon (classe 1963) ha motivato la sua decisione con il desiderio di seguire nuove sfide professionali, di dedicarsi con più attenzione alle attività del suo gruppo e anche per concedere più tempo alla sua famiglia. Di origine normanna, Frechon ha frequentato l'Ecole Hôtelière di Rouen, per poi cominciare la sua carriera come commis a La Grande Cascade di, e arricchire in seguito il suo curriculum in altri indirizzi importanti della capitale, come Taillevent, La Tour ...