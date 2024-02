Liverpool | Klopp annuncia | «Gravenberch si è infortunato»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampando l’infortunio diJurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampando l’infortunio di. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «non ci sarà, ha un infortunio al legamento. Poteva essere anche peggiore, ma è comunque brutto abbastanza da costringerlo fuori da questa partita e da quella dopo ancora. Vedremo, ma per alcuni giocatori ci serviranno miracoli. Con alcuni ragazzi però è un tocca e fuggi e avevo molti giocatori non disponibili per la finale di Coppa di Lega».

