LIVE Sonego-Nagal 4-3 | ATP Dubai 2024 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Gran prima seguita dal solido dritto. 15-15 Si ferma a metà rete il rovescio lungolinea di. 15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per Lorenzo. 4-3! Largo il dritto in uscita dal servizio di. La terza occasione è quella buona. 30-40 Peccato. Rimane sulla racchettaun fattibile passante di dritto. 15-40 Stavolta il nastro accomoda la palla sul dritto dell’indiano. 0-40 Tre palle. Una buona dose di fortuna per l’azzurro, il cui rovescio diventa vincente grazie a due tocchi del nastro. 0-30 Decolla il dritto inside in di. 0-15 Reattivo Lorenzo nello spostarsi sul dritto dopo la deviazione ...