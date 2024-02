LIVE – Sampdoria-Cremonese 1-1 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladi, match valido per la ventisettesima giornata di. Nel turno infrasettimanale allo stadio Ferraris da una parte i blucerchiati, che sempre molto altalenanti possono ancora puntare alla zona playoff, mentre i lombardi sono terzi e vengono però da tre pareggi di fila. Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.30 di martedì 27 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH DOVE VEDERLA IN TV1-1 (5? Johnsen, 12? Ghilardi) 14? Ammonito Majer, fallo tattico. 12? IL GOL! IL GOL! IL GOL! LA ZAMPATA DI BOMBER GHILARDI, 1-1 SUBITO! LA SAMP REAGISCE ALLA ...