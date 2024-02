LIVE Musetti-Cazaux | ATP Dubai 2024 in DIRETTA | giocatori in campo Arriverà una reazione dell’azzurro?

(Di martedì 27 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01in! Tra poco si comincia. 12.56 L’azzurro è chiamato a invertire la tendenza che lo vede uscire al 1° turno da due tornei consecutivi, a Rotterdam con match point contro Griekspoor e a Doha collezionando 2 game con Zhang. 12.52 Tra pochi minuti faranno il loro ingresso inl’azzurro e il francese. Si trovano in un momento molto diverso delle rispettive carriere.è numero 26 mentreè 86. Il favorito però non può che essere il giocatore che agli Australian Open ha sconfitto Holger Rune, visto il momento delicato che il tennista di Carrara sta attraversando. 12.48 Davidovich Fokina b. Maroszan 6-3, 4-6, 6-1! Concluso il match, adesso inLorenzo ...

LIVE Musetti-Cazaux, ATP Dubai 2024 in DIRETTA: sarà spettacolo contro l'emergente francese: Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di 1° turno dell'ATP 500 di Dubai tra Lorenzo Musetti e Arthur Cazaux. L'azzurro è ...

LIVE – Musetti-Cazaux, primo turno Atp Dubai 2024: RISULTATO in DIRETTA: Il LIVE e la diretta testuale di Musetti-Cazaux, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Dubai 2024 (cemento outdoor). Il carrarino non è in un buon momento di forma, essendo reduce ...

Tennis Atp 500 Dubai, Musetti e Sonego in cerca di riscatto; il carrarese: "Il doppio mi aiuta a migliorare”: Tennis ATP 500 Dubai: Musetti e Sonego pronti all'esordio rispettivamente contro Cazaux e Nagal. Intanto il carrarino spiega l'utilità del doppio ...sport.virgilio