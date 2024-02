LIVE Musetti-Cazaux 4-6 | 2-2 | ATP Dubai 2024 in DIRETTA | ancora nessun break nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Di poco lungo il lob in controbalzo di. 40-40 Splendida smorzata, epiù bello il passante in controbalzo di! A-40 Ace (7°). 40-40 Corta la risposta di rovescio di, gratuito di rovescio del francese! 40-30 Largo il rovescio d’entrata di. 40-15 In rete il tentativo di aggressione di dritto dell’azzurro. 30-15 In rete il dritto in difesa di. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Spinge di rovescio Lorenzo e ottiene il forzato di dritto del francese. 2-2 Regalo sulla seconda del francese, tiene il servizio! 40-30 Attacca di dritto e ottiene il punto. 40-15 Prima vincente. 30-15 Largo di poco il ...