LIVE Musetti-Cazaux 4-6 | 1-2 | ATP Dubai 2024 in DIRETTA | avanti il francese senza break nel 2° set

(Di martedì 27 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Rimane in campo il recupero di smorzata di, con il rovescio. 2-1 Servizio e dritto. 40-30 Comanda ildal servizio e si procura la palla game. 30-30 Risponde cortosulla seconda e allora ilfa male di dritto. 15-30 Non trema e chiude con lo smash a rimbalzo. 0-30 RISPOSTA VINCENTE LUNGOLINEA DI ROVESCIO! 0-15 Risposta di dritto sulla riga di! 1-1 Servizio, dritto, ancora problemi con lo smash e chiusura con la stop volley! Game fondamentale vinto da Lorenzo! A-40 Servizio a uscire e dritto di la! 40-40 Splendido lob di rovescio, vincente, di. 40-30 Prima vincente! 30-30 Lunga la risposta di dritto del. 15-30 ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Cazaux , incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Dubai 2024 (cemento outdoor). Il carrarino non è ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Largo il dritto inside out. 15-15 Deliziosa stop volley vincente di Musetti. 0-15 Brutto errore di ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Cazaux , incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Dubai 2024 (cemento outdoor). Il carrarino non è ... (sportface)

LIVE Musetti-Cazaux, ATP Dubai 2024 in DIRETTA: sarà spettacolo contro l’emergente francese: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di 1° turno dell'ATP 500 di Dubai tra Lorenzo Musetti e Arthur Cazaux. L'azzurro è ...oasport

LIVE – Musetti-Cazaux, primo turno Atp Dubai 2024: RISULTATO in DIRETTA: Il LIVE e la diretta testuale di Musetti-Cazaux, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Dubai 2024 (cemento outdoor). Il carrarino non è in un buon momento di forma, essendo reduce ...sportface

Tennis Atp 500 Dubai, Musetti e Sonego in cerca di riscatto; il carrarese: "Il doppio mi aiuta a migliorare”: Tennis ATP 500 Dubai: Musetti e Sonego pronti all'esordio rispettivamente contro Cazaux e Nagal. Intanto il carrarino spiega l'utilità del doppio ...sport.virgilio