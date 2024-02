LIVE Monza-Projekt Varsavia 1-2 | Finale Challenge Cup 2024 in DIRETTA | parità nel quarto set | 13-13

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-20 Si ferma sul nastro la battuta di Mujanovic. 19-19 Altro attacco fuori misura per Weber, time-out. 18-19 Scappa via la battuta di Weber. 17-19 Va a segno Weber con l’attacco di prima intenzione. 17-18 MURO FRASCIO! Primo punto europeo per il classe 2006! 16-18 Non passa il servizio di Kowalczyk. 15-18 Muro Kowalczyk. 15-17 Si ferma sul nastro la battuta di Grobelny. 14-17 Accelerazione diagonale a segno per Borkowski. 14-16 Attacco vincente di Grobelny da posto 2. 14-15 Mani-out di Mujanovic da zona 2. 13-15 Vola via l’attacco di Takahashi. 13-14 Muro Weber. 13-13 Mani out di Grobelny da zona 4. 13-12 Vola via la battuta di Comparoni. 13-11 A segno Mujanovic dalla seconda linea. 12-11 Muro Stepien. 12-10 Diagonale vincente di Weber dalla seconda linea. 12-9 Mani-out di Mujanovic ...