LIVE Italia-Inghilterra 1-5 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | domina e vince la nazionale inglese | brutto match per le azzurre

(Di martedì 27 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.56 Poco da dire per l’, una sola rete e tanta difesa continua senza riuscire mai veramente a contrastare l’avanzata della. Servirà più coraggio e lavoro per migliori figure contro nazionali di questollo. 93? Finisce la partita,1-5. 92? Squadre che aspettano solo il fischio finale. 90? Ci saranno tre minuti di recupero. 88? Tiro di James che chiama ad un miracolo Giuliani. 86? Fase di stanca della partita. 84? L’non smette di attaccare, vuole arrivare alla sesta rete. 82? Fuori Greenwood, dentro Turner nell’. 80? Dentro ...