Lippi | una vita da film | Spalletti è l’uomo giusto per la nostra nazionale E la Juve tornerà grande

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 – E’ una bellissima storia die di sport e non poteva che essere uno splendido docu. Una storia di carisma e di trionfi. Perché Marcelloè un eroe moderno, le cui gesta rimarranno scolpite per sempre nella storia del calcio. C’erano tantissimi suoi ragazzi protagonisti nei trionfi con lantus, ma anche con laalla presentazione di "Adesso vinco io" il docuche è destinato a fare incetta di premi. Perché quando uno è vincente sul campo può esserlo anche davanti alle telecamere in un lavoro che racconta lae i successi di un italiano che il mondo ci invidia. Ma il docuè anche il momento dei ricordi più belli vissuti in famiglia, da marito, padre (emozionante il racconto del figlio ...