Lipomo | in due rubano il furgone del fornaio I carabinieri li trovano seguendo i panini caduti dal mezzo

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Como), 27 febbraio 2024 – Per rintracciare i due ladri, idel Radiomobile di Como hanno seguito ipersi dal, sparpagliati in tutto il paese. Sono così arrivati a raggiungere i due ragazzi – un diciottenne e un diciannovenne, entrambi di– che sabato mattina alle 5 si sono presentati alDoppioZero di via Primo Maggio, chiedendo di compare delle pizzette. Ma al rifiuto di un dipendente della panetteria, che stava lavorando ma non aveva ancora aperto il negozio, hanno deciso di rubare il, pronto per il giro di consegne e già carico. La pattuglia deili ha cercati per tutto il paese,soprattutto i pezzi che perdevano: fino a incrociare il ...