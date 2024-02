L’intervento della premier Giorgia Meloni all’evento con i corrispondenti esteri | segui la diretta

Sono terminati i lavori stradali che hanno interessato a partire da novembre 2023 piazza San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni per una ... (italiasera)

Nuovi interventi per sistemare i marciapiedi della città: Il Comune di Udine ha deciso di partire con quattro nuovi interventi per mettere in sicurezza e riqualificare i percorsi pedonali in alcuni quartieri della città. Sono state identificate quattro aree ...udinetoday

Il Gen. C. A. Carmine Masiello è il nuovo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito: Roma, 27 feb. (askanews) - Nella mattinata di martedì 27 febbraio 2024, nella caserma "Abba", all'interno del comprensorio militare "Cecchignola", alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosett ...libero

Inchiesta mafia, le rubano l'auto e funzionaria della Prefettura invece di denunciare il furto si rivolge al clan: «Ci troviamo di fronte - annota la Dda - ad un funzionario» della Prefettura, «collaboratrice del prefetto che chiede un intervento e consigli ad un appartenente del clan Parisi». L'utenza che la ...quotidianodipuglia