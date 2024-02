L’intervento Caro Zagrebelsky | la libertà è anche responsabilità Quanto al premierato…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le manifestazioni contromilitare israeliano nella striscia di Gaza organizzate in varie città italiane da alcuni collettivi studenteschi e da movimenti della sinistra ripropongono il tema del bilanciamento tra ladi manifestare e la garanzia di altri beni o interessi costituzionalmente rilevanti. Nessuno mette in dubbio che la reazione della polizia nei confronti dei manifestanti di Pisa o di Firenze – come sottolineato dal Capo dello Stato – ponga l’esigenza della verifica (e, se necessario, della punizione) di eventuali eccessi di qualche appartenente alle forze dell’ordine. Al contempo, però, si pone una ulteriore questione, che non è certo di minore importanza e che, anzi, è centrale in ogni democrazia pluralista. Si tratta della definizione della consistenza e dei limiti dellee dei diritti ...