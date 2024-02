L’Inter si prepara a prolungare il contratto di Dumfries mentre gli occhi della Premier League sono puntati su di lui

Acerbi infortunato prima di Thuram ma Inzaghi sta gestendo talmente bene le forze dell’ Inter in difesa che non si parla più di emergenza, al contrario ... (inter-news)

Serie A, risultati e classifica dopo gli anticipi del sabato: Il Milan vince a Cagliari con gol di Leao e Ibrahimovic. Alle 18 Lazio-Napoli 1-0, papera di Ospina. Inter-Atalanta 1-1, bergamaschi falliscono un rigore. Juve a -1 dall'Inter, e domani c'è la Roma ...quotidiano

Aquiloni in volo e un contest per la festa della donna a Pieve Torina: 1' di lettura 27/02/2024 - «A Pieve Torina è tutto pronto per l’8 marzo. Abbiamo preparato una serie di iniziative che danno sostanza al nostro impegno per la parità di genere. Dopo il protocollo ...viverecamerino

Gasperini, con l’Inter poco da perdere: «Mai tanta qualità come con Inzaghi»: Il tecnico dei bergamaschi torna sulle recenti prove non esaltanti dell’unico marcatore del 2-1 Interista a Bergamo il 4 novembre scorso: « Scamacca è un ragazzo positivo che lavora moltissimo: ...ecodibergamo