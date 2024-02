L’Inter di Inzaghi sarebbe davanti anche al Napoli di Spalletti | numeri impressionanti

(Di martedì 27 febbraio 2024) La capolista della serie A continua a fareimportanti, vincere e convincere con prestazioni al di sopra della media. Domani sera andrà in scena il recupero di Serie A trae l’Atalanta di Giampiero Gasperini. I nerazzurri con una vittoria potrebbero praticamente chiudere in anticipo il discorso scudetto e spegnere qualsiasi ambizioni nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inzaghi è l’allenatore italiano maggiormente sotto la lente, in positivo. Ed è una situazione che l’ Inter dovrà gestire bene, almeno fino a fine stagione. ... (inter-news)

Tornerà l'Inter dei titolari. Non che quella con molte seconde linee abbia sfigurato a Lecce, visto il 4-0 rifilato ai giallorossi, ma contro l'Atalanta ... (sport.quotidiano)

L’Inter ha rinnovato la fiducia a Simone Inzaghi nel momento più difficile durante lo scorso anno. Lo ricorda Stefano Agresti in collegamento su Radio ... (inter-news)

Rozzano vota contro la mozione M5S per vietare lo stadio dell’Inter: Come riferisce Calcio e Finanza, il comune di Rozzano ha votato contro una mozione, presentata dal Movimento 5 Stelle, per vietare la realizzazione dello stadio nel comune dell’hInterland milanese, ...fcinter1908

Atalanta, Gasperini sul pre-recupero con l’Inter: “Le prossime mosse…: Domenica c’erano Irrati e Orsato, meglio di così! Hanno valutato il regolamento, è evidente.” Sulla squadra di Inzaghi: “L’Inter è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, poche ...itasportpress

La Premier mette gli occhi su Inzaghi: “Era solo questione di tempo”: L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è protagonista oggi di diversi rumors di calciomercato sul suo futuro con la Premier League che lo avrebbe messo nel mirino: andiamo a vedere le reazioni ...calciomercato