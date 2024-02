Lingua | popoli | religioni | l’italianità in un museo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non solo opere d’arte, che pure il ministro Gennaro Sangiuliano ha promesso. Ci saranno anche negozi, ristoranti, bar, parcheggi sotterranei e un auditorium da 800 persone. E poi, certo, aree per mostre permanenti, spazi per l’audiovisivo, tecnologie interattive, testi grafici, ologrammi, diagrammi, giochi didattici, scenografie. Tutto questo sarà contenuto neldella Cultura Italiana, voluto dal Gruppo Tremagi che controlla Illumia, azienda bolognese in grande espansione che opera nel mercato libero di luce a gas. Il finanziamento sarà tutto di famiglia, e ieri il protocollo d’intenti è stato firmato nel cuore della Bolognina, quartiere pulsante dove sorge Illumia, dal fondatore Francesco Bernardi assieme al ministero della Cultura, al Comune di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna. Il centro polivalente verrà costruito lì di fianco, in uno dei terreni di ...