“Lingua italiana a rischio sopravvivenza” | l’allarme dell’Accademia della Crusca

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb – “Una d’arme, di, d’altare, di memorie, di sangue e di cor”, così Alessandro Manzoni raffigurava l’Italia in un suo celebre componimento. Ma proprio quellasembra oggi correre ildi scomparire, almeno secondo il monito. L’Accademiacontro l’Università di Bologna Per una volta non sono schwa e asterischi a mettere in pericolo l’italiano, ma l’appiattimento allainglese. Un problema che diventa ancora più gravoso quando riguarda ciò che dovrebbe essere l’apice del percorso scolastico, ovvero l’Università. È il caso dell’Università di Bologna che nel suo distaccamento di Rimini ha deciso di sostituire il corso di Economia del turismo con uno ...