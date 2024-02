Lindstrom e Meret a confronto con i tifosi | dura contestazione a Castel Volturno VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il periodo che sta vivendo il Napoli è uno dei più complicati dell’era De Laurentiis: accesocon iall’esterno di. Una stagione sempre più negativa quella che sta vivendo il Napoli. Gli azzurri, chiamati a difendere lo scudetto vinto con ampi meriti nella passata stagione, sono spartiti. In campionato i campioni d’Italia sono addirittura al 9° posto in classifica e sembra che margini di miglioramento ce ne siano ben pochi. La squadra è in grandissima difficoltà e lo dimostrano i continui cambi di allenatore. Nessuno è riuscito a risollevare il Napoli dopo il disastro compiuto ad inizio anno dove le colpe si dividono tra dirigenza, allenatore e squadra. Da qui alla fine della stagione gli azzurri dovranno provare a dare qualcosa in più per dare un senso ad un’annata che fino a questo ...