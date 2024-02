L’incubo di Woodsboro arriva dalla Florida | la storia vera di Scream

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Quando Casey Becker (personaggio interpretato da Drew Barrymore) si ritrova da sola a casa, non può immaginare che la sua tranquilla serata a base di film e popcorn si sarebbe trasformata in un terribile incubo fatto di coltelli e sangue. Una misteriosa chiamata scatena l’orrore, trasformando il sorriso di Casey in un’espressione contorta di terrore mentre il coltello inizia a sibiliare minacciosamente. Inizia così ‘’, capolavoro degli slasher che – probabilmente pochi sanno – ha radici in una. Nel film, la cittadina immaginaria di, allocata in California, è sconvolta da una serie di omicidi seriali tra giovani adolescenti, ispirati da fatti realmente accaduti nel 1990 in. Il regista e sceneggiatore Wes Craven ha basato la mitologia del film su un oscuro assassino ...