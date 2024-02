Limbiate | 40 ospiti evacuati per l’incendio alla Rsa Attanasio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sono circa 40 gli anzianiieri sera dRsadia causa delscoppiato ieri sera. L’rme incendio è stato dato poco dopo le 20,30 e ha riguardato la struttura protetta di via Trieste, aperta nel novembre 2021, con le due Rsa gemelle “” e “”. Le cause dell’incidente sono attualmente ...

Incendio alla Rsa di Limbiate, evacuati quaranta ospiti: Squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Limbiate per un incendio divampato all'interno della Residenza per anziani di via Trieste. In corso l’evacuazione di alcune decine di pazienti.primamonza

