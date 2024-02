Librino e San Giorgio | i Carabinieri contrastano l’illegalità diffusa e le condotte di guida pericolose

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 Il contrasto alè stato l’obiettivo principale del servizio a largo raggio effettuato daidella Stazione di, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” e dal personale della Polizia Locale, che durante tutta la giornata, hanno svolto nei quartieri die Sancontrolli coordinati in materia di sicurezza alimentare, abusivismo commerciale circolazione stradale. In particolare i militari dell’Arma, nell’ambito del potenziamento delle attività di prevenzione dei reati disposto dal Comando Provinciale di Catania, per aumentare la sicurezza, reale e percepita, dei cittadini, hanno realizzato nell’area ovest di Catania un attento e capillare monitoraggio sia delle zone di ...

Al Centro Civico San Rocco si parla di donne e coraggio: Donne per la pace". L'incontro è in programma mercoledì 6 marzo alle 15 presso il Centro civico San Rocco in via D'Annunzio a Monza e vedrà al partecipazione di due donne "speciali": Raffaella Chiodo ...primamonza

Oltre 20 chili di alimenti destinati alla vendita, ma irregolari: sequestri e sanzioni: hanno svolto nei quartieri di Librino e San Giorgio controlli coordinati in materia di sicurezza alimentare, abusivismo commerciale circolazione stradale. In particolare i militari dell’Arma, ...catanianews

Le storie di medicina spericolata aprono la rassegna "Voci di biblioteca. Libri, scienza, attualità": Libri, scienza, attualità", la rassegna organizzata dalla Scuola ... L'appuntamento è alle ore 18 nella biblioteca della Scuola IMT in piazza San Ponziano. Oltre 800 pellegrini accolti, in soli sei ...lagazzettadilucca