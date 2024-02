“Libri gratis per tutti”. Cresce l'iniziativa varata da “Sinistra con“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Grazie alla nuova collaborazione con la Cgil Lucca,promossa dall’associazione politico culturale “con “, dal titolo “per”, continua are. Adesso anche nella sede della Cgil in Viale Luporini a Sant’Anna una selezione di circa 200è a disposizione di tutte le persone interessate e sarà implementata continuamente. Si tratta di una piccola parte degli oltre 2000attualmente raccolti nella sede dicon in via Vecchia Pesciatina, 1076 a S. Vito, che possono essere ritirati da chiunque ogni mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 12.