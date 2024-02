Liberati i tre italiani rapiti nel 2022 in Mali Meloni all' Aise | Lavoro straordinario

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Questa notte sono statitre cittadini, Maria Donata Caivano, Rocco Langone e il figlio Giovanni, che erano stati sequestrati il 19 maggionella loro abitazione alla periferia della città di Koutiala, a sud est della capitale del, Bamako, dove vivevano da diversi anni". È quanto si apprende in una nota rilasciata questa mattina da Palazzo Chigi. Il rientro dei tre, testimoni di Geova che all'epoca del rapimento lavoravano alla costruzione di una chiesa a Sincina, villaggio nel sud del, è previsto per oggi a Roma. "Voglio esprimere le mie più sentite felicitazioni per la liberazione dei nostri tre connazionali sequestrati nelin", ha dichiarato la premier Giorgia, congratulandosi con l'Agenzia ...