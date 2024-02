Liberata la famiglia brianzola rapita a Mali nel maggio 2022 | oggi torneranno in Italia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sono stati liberati i tre cittadini brianzoli rapiti indel. Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota., martedì 27 febbraio, sono attesi a Roma.

Liberata la famiglia Langone in Mali: erano stati sequestrati da jihadisti nel 2022: La famiglia Langone viveva a Koutiala da diversi anni, all’interno di una comunità di Testimoni di Geova, del tutto integrati. Il rilascio della famiglia è stato reso possibile grazie all’intensa ...dire

Liberata la famiglia Langone di Triuggio, sequestrata in Mali nel 2022: A renderlo noto, in una comunicazione ufficiale, è stato Palazzo Chigi. Liberata la famiglia Langone di Triuggio, sequestrata in Mali nel 2022 "Questa notte sono stati liberati tre cittadini italiani, ...primamonza

famiglia di Triuggio Liberata in Mali: I tre, madre, padre e figlio, residenti nel Paese africano da anni, erano stati rapiti da un gruppo Jihadista nel 2022 ...rainews