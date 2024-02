Libera e sensuale La donna Ovyé fa brillare l’estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Egidio Scala Riscrivere il proprio stile, il proprio modo di essere, in assoluta libertà. Desiderabile, dinamica e leggera. Canoni che delineano la collezione Spring Summer 2024 die che esaltano la voglia di serenità, vivendo la sensualità come un gioco. La Cristina’s Spring Collection si presenta dunque carica di suggestioni ed emozioni e riesce a mescolare sapientemente eleganza e innovazione per dare vita a un mood di grande originalità. Ecco le slingback dalle punte maliziose e fiocchi bon ton per il giorno e una pioggia di luce per la sera. Scarpe che sanno essere oggetto del desiderio, manifesto di stile, ma sempre alleate del comfort, per, osare e portare in scena una nuova femminilità in cui ’cuore’ fa rima con ’stupore’. Dalla quotidianità metropolitana alle vastità a stelle e strisce: texani mon ...