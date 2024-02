Letizia Petris sbrocca al GF a causa di Signorini | la lite surreale indigna il web

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Letizihato questa notte nella casa del Grande Fratello. Durante la puntata di ieri del GF, Alfonsoha un po’ redarguitoesortandola ad essere un po’ più paziente e comprensiva nei riguardi di Paolo Masella, che è davvero u ragazzo dolce e a modo. La concorrente non ha molto apprezzato le parole del conduttore, sta di fatto che le ha interpretate come una critica nei suoi riguardi. Dopo la diretta, infatti, ha sbottato con alcuni coinquilini, ma le cose da lei addotte hanno lasciato esterrefatti i telespettatori. Lo sfogo didopo la puntata del GF Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF,ha avuto uno sfogo. La ragazza ha ammesso di essere stanca di essere etichettata sempre come la pecora nera della ...