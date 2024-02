Letizia Petris in “competizione” con Paolo Masella al GF | “Date sempre ragione a lui!” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 27 febbraio 2024)si sono innamorati dentro la Casa del Grande Fratello ma la loro relazione non ha mai particolarmente coinvolto il pubblico del reality show di Canale 5.in '' conal GF E mentrecercadi assecondare la sua fidanzata,non perde mai l’occasione per lamentarsi del loro rapporto e, proprio dopo la diretta, ha espresso quanto gli altri concorrenti sianodalla parte del macellaio. Signorini ha ' rimproverato'di essere poco accomodante nei confronti del fidanzato. Dopo la diretta Garibaldi ha provato a far ragionare l' amica: Non ti sto dicendo che ...