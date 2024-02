L’esposto e l’aiuto gratis ai ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) PISA Sul caso degli scontri di venerdì, il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Pisa e una istanza al Ministero dell’Interno, e scende in campo per offrire assistenza legale ai giovani manifestanti vittime di manganellate e violenza e alle loro famiglie. "Codacons ritiene che vi sia stato un uso della forza immotivato e assolutamente sproporzionato rispetto a quanto il caso richiedeva. Sul punto l’art 3 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo stabilisce che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Si ritiene opportuno, pertanto, che la Procura in indirizzo avvii un’indagine per percosse e lesioni aggravate per aver commesso il fatto con abuso dei poteri. In modo da, laddove tali fattispecie fossero integrate, punire i responsabili e rendere il caso di specie un utile precedente che possa assurgere da ...