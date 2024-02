L' Eredità | Gianluca beffato? Meglio che non mi sia iscritta | chi si scatena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Altro giro e altra polemica a L', il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1 prima del tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Siamo al gioco delle parole e dei loro legami, la puntata in questione è quella di lunedì 26 febbraio. A sfidarsi Maria Grazia, campionessa in carica, che si qualifica ai Cento Secondi, la semifinale del programma, contro(al Triello il terzo incomodo era Sergio). Sfida tiratissima, tra Maria Grazia e, ma a spuntarla è il secondo: insomma, abbiamo un nuovo campione in carica. La vittoria è arrivata in virtù di un passaggio di mano da parte di Maria Grazia, dunqueè stato bravo ad attendere il gong con la precedenza alle risposte. Tant'è, largo alla Ghigliottina, dove il montepremi potenziale era di 160mila euro, poi ridotti, taglio dopo taglio, a ...