Leggende Pokémon Z-A annunciato con un trailer e periodo di uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nintendo, TheCompany e Game Freak hanno appenaufficialmenteZ-A, nuovo gioco della serie con protagonista i mostriciattoli tascabili pronto a fare il suo debutto sul mercato di tutto il mondo nel corso del 2025. Questo importante annuncio è avvenuto attraverso un breve teaser, mostrato in conclusione del nuovoPresents, che ha permesso a tutti i fan del celeberrimo franchise di dare un’occhiata ad una vera e propria presentazione del nuovo capitolo spin off della serie. Addentrandoci nello specifico della questione, il teaserdiZ-A ha rivelato che il gioco sarà ambientato nella regione di Kalos ed in particolar modo nella città di Luminopoli, uno dei luoghi ...