Lega a Meloni | dopo Sardegna “modello Cav” | non si vince da soli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano, 27 feb. (askanews) – L’ordine di scuderia è chiaro fin da ieri: evitare polemiche, accuse incrociate, rimpalli di responsabilità, caccia i colpevoli. Ma sotto la patina dell’unità le tensioni nel centrodestra restano: e seppure con toni pacati, lanon fa mistero delle aspettative per un cambio di registro nei rapporti tra i partiti, quando si tratta di scegliere i candidati per le elezioni amministrative. Matteo Salvini indossa i panni del saggio: “Ogni tanto cadere può servire a fare un esame per fare di più e meglio. Non do la colpa a Truzzu, si è trattato di un voto sardo per i sardi così come il 10 marzo sarà un voto in Abruzzo per gli abruzzesi”. Il vicesegretario Andrea Crippa lo dice più chiaramente: “Bisogna ascoltare i territori, considerare le capacità e non solo i rapporti di forza”. Perchè archiviata con la sconfitta di Paolo Truzzu la ...